Neues Buch: So beschreibt Melania das "beste Stück" von Donald Trump

In Kürze erscheint ein neues Buch über First Lady Melania Trump – Schon jetzt wurden pikante Details zu ihrem Privatleben enthüllt.

Washington. Laut US-Medienberichten sollen in dem kürzlich erscheinenden Buch über Melania Trump unter dem Titel "The Art of Her Deal: The Untold Story of Melania Trump" brisante Details über das Privatleben der US-First-Lady enthüllt werden. So offenbart das neue Werk unter anderem wie sehr Melania der "Stormy-Sexskandal" zugesetzt hatte und mit welchen Tipps sie ihren Ehemann in politischen Fragen zur Seite steht. In dem Buch soll sich Melania sogar über "das beste Stück" von Donald Trump äußern: "Come on - he's a real man", soll Melania dazu gesagt haben.

So wird etwa eine Szene geschildert, in der sich Melania Ende der 1990er-Jahre mit ihrem ehemaligen Mitbewohner über Donald Trump unterhält. Der Mitbewohner und eine weitere Bekannte sollen während des Gesprächs darüber gescherzt haben, dass Trump wegen seiner kleinen Hände auch einen kleinen Penis hätte. "Sag das nicht - er ist ein richtiger Mann", soll Melania daraufhin geantwortet und sofort von Trump luxuriöser Wohnung im Trump Tower geschwärmt haben. "Oh, es ist schön. So viel Klasse. So leben echte Männer", soll die jetzige First Lady gesagt haben.