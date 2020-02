Nikki ist erst 15 Jahre alt und begeistert mit ihrer offenen und ehrlichen Art das Netz. Mit ihrer Geschichte macht sie Millionen Mut.

Nikki Lilly Christou ist eine besondere junge Frau. Die 15-Jährige bekam im Alter von sechs Jahren eine Schock-Diagnose: Arteriovenöse Malformation - eine Fehlbildung ihrer Blutgefäße im Gehirn. Schon in jungen Jahren musste sie sich zahlreichen Operationen unterziehen, die ihre Spuren hinterließen. Ihr Gesicht ist deformiert, allerdings lässt sich die junge Britin davon keineswegs unterkriegen. Sie zeigt der ganzen Welt, dass eine solche Krankheit nicht heißt, sich verstecken zu müssen.

Von Anfang an sprach sie offen über ihre Krankheit. Schon mit acht Jahren machte sie Videos davon. "Ich wäre auch neugierig, wenn ich jemanden sehen würde, der so aussieht und würde wissen wollen, was der Grund dafür ist", sagt sie. Und dies setzte Nikki weiter fort. Sie zeigt sich auf Instagram und Youtube genau so wie sie ist und verzaubert damit Millionen. Vor allem die beliebte Videoplattform ist für sie ein Geschenk. "Ich bin dankbar für die Möglichkeiten, die ich durch das Sitzen in meinem Schlafzimmer und das Gespräch mit einer Kamera erhalten habe", so die 15-Jährige.

Und obwohl sie erst ein Teenager ist, ist Nikki bereits zur Aktivistin geworden. Erst letztes Jahr erhielt sie für ihren Einsatz einen International Emmy Kids Award. Völlig zurecht: denn sie zeigt vor allem jungen Menschen, dass das man sich nicht verstecken muss - auch wenn man auf den ersten Blick nicht den vermeintlichen Schönheitsidealen der Gesellschaft entspricht.