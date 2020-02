Der japanische Autobauer Nissan will wegen des Coronavirus die Produktion in seinem Werk in Kyushu im Südwesten Japans vorübergehend stoppen, berichtete die Tageszeitung Nikkei am Montag.

Die Entscheidung sei getroffen worden, weil es für Nissan schwierig sei, Zuliefer-Teile aus China zu bekommen. Damit beginne die Coronavirus-Epidemie die globalen Lieferketten zu belasten.