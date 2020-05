Obama über Trump: 'Eine absolute Katastrophe'

Ex-Präsident Barack Obama wirft Trump vor, nicht im sinne der Bürger zu handeln.

Für Aufruhr sorgt in den USA Ex-Präsident Barack Obama mit seiner Kritik an Trump. Ein Mitschnitt eines Gesprächs mit ehemaligen Regierungsmitgliedern ist aufgetaucht, in dem er Trumps Corona-Krisenmanagement zerreißt: "Es ist eine absolut chaotische Katastrophe."

Egoismus. Alles, woran Trump denke, so Obama, sei "Was ist für mich drin?" und "Zum Teufel mit allen anderen". Trump mache Egoismus und Feind-Denken zu einem "stärkeren Impuls im amerikanischen Leben".

78.000 Tote. Die USA sind mit 78.000 Toten das am schwersten von Corona betroffene Land der Welt. Obama hofft, dass Trump bei der Präsidentenwahl am 3.11. dafür die Rechnung präsentiert bekommt. "Ich hoffe, dass ihr alle die gleiche Dringlichkeit empfindet wie ich."