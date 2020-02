"Ocean Viking" rettet 182 Flüchtlinge in nur zwei Tagen

7-Jährige vergewaltigt und ermordet – Zwei Verdächtige festgenommen Die Leiche der 7-Jährigen war am Samstag mit Spuren von Schlägen und sexuellen Missbrauchs in Mexiko-Stadt in einer Mülltüte gefunden worden – Die Polizei in Mexiko bestätigte die Festnahme von zwei Verdächtigen.