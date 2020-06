Öffnung von Kinos, Museen ab 4. Juli

Zwei Meter Abstand auf dem Prüfstand.

Der britische Premier Boris Johnson wird am Dienstagnachmittag im Parlament ankündigen, dass Kinos, Museen und Galerien in England ab 4. Juli wieder aufsperren dürfen. Außerdem will er sich dazu äußern, ob die Pflicht, zwei Meter Abstand zu halten, gelockert wird, heißt es in seinm Umfeld.

Auch wenn der Kultursektor wieder die Tore öffnen darf, müssten Abstandregeln eingehalten werden. "Je mehr wir die Maßnahmen lockern, desto wichtiger sind die Abstandsregeln.

Wir werden nicht zögern, die Lockerungen wieder rückgängig zu machen, wenn das Virus außer Kontrolle gerät", hieß es aus Johnsons Büro. Johnson soll auch die Ergebnisse einer Überprüfung der strikten britischen Regel, dass zu jeder Zeit zwei Meter Abstand einzuhalten sind, bekanntgeben. Von Firmen und aus der Politik gibt es Druck, auf den von der WHO geforderten Mindestabstand von einem Meter zu reduzieren.

Das würde für viele Unternehmen, vor allem in der Gastronomie, einen großen Unterschied machen.