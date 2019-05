In Köln ist am Donnerstag ein 15-Jähriger festgenommen worden, der einen Obdachlosen mit einem gezielten Tritt gegen den Kopf schwer verletzt haben soll. Der 68-Jährige liegt seit der Tat vom vergangenen Sonntag auf der Intensivstation, teilte die Polizei mit. Nach Auswertung eines Videos der Tat im Bereich einer Straßenbahnhaltestelle wurde der Jugendliche nun vorläufig festgenommen.

Vor der Tat in Köln-Weidenpesch war der 68-Jährige offenbar mit fünf Jugendlichen aus zunächst ungeklärter Ursache in Streit geraten. Nach dem Tritt des mutmaßlichen Haupttäters stürzte der Obdachlose sofort zu Boden und blieb regungslos liegen. Ein Komplize soll dann ebenfalls auf den am Boden Liegenden eingetreten haben. Auch diesen Verdächtigen hat die Polizei inzwischen identifiziert.