Pakistan fordert Auslieferung von IS-Anführer in Afghanistan

Pakistan hat wenige Tage nach der Festnahme des IS-Anführers Aslam Farooqi in Afghanistan dessen Auslieferung gefordert.

Islamabad/Kabul. Der afghanische Botschafter in Pakistan sei einbestellt worden, hieß es in einer Mitteilung des Außenministeriums in Islamabad am Donnerstag. Darin wurde betont, dass Farooqi wegen seiner "anti-pakistanischen Aktivitäten" in Afghanistan nach Pakistan ausgeliefert werden solle.

Der Anführer der Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) in Afghanistan, der als Abdullah Orikzai in Pakistan geboren wurde, war am Samstag zusammen mit weiteren 19 IS-Kämpfern von afghanischen Spezialkräften festgenommen worden. Am Dienstag forderte die Menschenrechtsgruppe Human Rights Watch (HRW) eine Anklage gegen Farooqi wegen Kriegsverbrechen gegen Zivilisten. Nach Angaben aus Geheimdienstkreisen gilt er etwa als Drahtzieher eines Anschlags auf einen Tempel der Sikh- und Hindugemeinschaft in Kabul Ende März, bei dem 25 Zivilisten getötet worden waren.