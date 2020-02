Panik vor Coronavirus: Fluggäste wickeln sich in Plastikfolie ein

Dieses Twitter-Video sorgt für Verwunderung: Aus Angst vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus wickelten sich Fluggäste auf einem Inlandsflug von Sydney nach Hamilton Island komplett in Plastikfolie ein. Laut Twitter-Userin Alyss, die das Video auf der Kurznachrichtendienst-Seite veröffentlichte soll es sich dabei um einen Mann und eine Frau, die ein paar Reihen hinter ihr saßen, gehandelt haben: "Gerade hinter mir im Flugzeug. Wenn man super viel Angst vor dem Coronavirus hat", schrieb sie zum Video. Ein Mundschutz schien den beiden nicht zu genügen – Nach der kuriosen Showeinlage waren sie von Kopf bis Fuß in Plastikfolie gewickelt.

Currently behind me on the plane. When you super scared of #coronavirus #COVID2019 pic.twitter.com/iOz1RsNSG1