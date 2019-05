Philippinen: Austro-Vlogger von Taxler attackiert

Sie wollten auf Reisen wieder neue Abenteuer erleben, aber dieses Mal wurden sie gleich zu Beginn unsanft überrascht. Das österreichische Video-Blogger-Pärchen Mike & Nelly landeten gerade in Manila und wollten einfach nur in ihr Hotel fahren. Als sie sich nichtsahnend ein Taxi schnappten, wurde die Fahrt zum Horror.

Die beiden bereisten schon öfter die Philippinen und hatten noch nie Probleme, wie sie betonen. Doch dieses Mal gerieten sie an den Falschen. "Kurz nachdem wir losgefahren sind, wollte uns der Taxifahrer auf aggressive Art und Weise einen Fixpreis berechnen, anstatt jenen Preis, der am Taxameter aufschien", erklären sie in ihrem Youtube-Clip. Dies ist aber illegal. Taxifahrer dürfen nur jenen Preis vom Taxameter berechnen. Zudem verlangte er dann auch noch Extrakosten für das Laden des Gepäcks in den Kofferraum. Sehr ungewöhnlich, vor allem, da Mike dem Fahrer dabei geholfen hat. "Ich weiß, wie anstrengend das ist. Ich helfe dabei immer", sagt er.

Er wollte beide aussetzen

Da den beiden das schon suspekt vorkam, entschieden sie sich auf Nummer sicher zu gehen und die restliche Fahrt mit dem Handy mitzufilmen. Als der Taxler davon Wind bekam, wurde er zornig. "Als er mitbekam, dass wir für unsere Sicherheit alles aufzeichnen, wurde er schnell aggressiv und attackierte mich. Er versuchte mir das Handy wegzureißen", ist in dem Video zu lesen.

Dann blieb er plötzlich mitten im Nirgendwo stehen und wollte die beiden Österreicher rausschmeißen. Sie versuchten ihn zu beruhigen und es gelang ihnen, dass er weiterfuhr. Dann bemerkten sie plötzlich, dass er von der ursprünglichen Route abfuhr und einen Umweg nahm. Die beiden entschlossen sich in einer sichereren Gegend auszusteigen und die Höllenfahrt zu beenden.

Danach hielten sie ihre Erfahrungen auf ihrer Kamera fest. "Ich zittere noch ein wenig", erklärt Mike nachher in dem Clip. Sowas hätten die beiden noch nie erlebt.

User machte auf wichtiges Detail aufmerksam

Ein aufmerksamer Youtube-User gab ihnen schließlich einen hilfreichen Tipp. An einer Stelle spiegelte sich die Taxinummer in der Scheibe. Dies führte die Behörden prompt zu dem aggressiven Taxler. Wenige Tage später konnte er von der Flughafenpolizei am Manila International Airport ausgeforscht und festgenommen werden. Dort wurde er dann den lokalen Behörden übergeben und ihm wurde seine Lizenz entzogen.

Darauf sollten Touristen achten

Touristen werden nun gewarnt, sich die Taxis an Flughäfen genauer anzusehen. So sollte man vor allem auf gelbe Taxis, sowie jene Fahrzeuge des internationalen Fahrdienstvermittlers Grab zurückgreifen. "Wir kennen die Philippinos als äußerst freundliche und zuvorkommenden Menschen", betonen Mike und Nelly aber auch nach dem Vorfall. Während ihrer vielen Aufenthalte wurden sie niemals über den Tisch gezogen.