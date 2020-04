Politiker lässt sich mit seinem Mercedes begraben

Seine Hände waren mit Kabelbinder am Lenkrad befestigt.

In Südafrika wurde ein bekannter Politiker des United Democratic Movement (UDM) in seinem Mercedes beerdigt. Bei seinem Begräbnis saß Tshekede Bufton Pitso (74) - seine Hände mit Kabelbinder am Lenkrad befestigt - am Steuer. Sein letzter Wille war es mitsamt seiner Mercedes-Limousine E500 unter die Erde zu kommen.

© Facebook

Großer Mercedes Fan

Wie Medien berichten, soll der Mercedes-Fan Pitso einen beachtlichen Fuhrpark besessen haben. Seit den 70er Jahren hätte er keine andere Automarke gefahren. In der jüngeren Vergangenheit musste er nach Angaben der Familie aber wegen finanzieller Schwierigkeiten die meisten seiner Fahrzeuge verkaufen.

© Facebook

"Für ihn gab es zwei Sorten von Autos: Mercedes – und den Rest", beschreibt seine Tochter Sefora Letswaka die Mercedes-Liebe ihres Vaters und erklärt weiter: "Er sagte, wenn der Tag gekommen sei, wolle er darin beerdigt werden. Wir haben ihm zugehört, seinen Wunsch respektiert und hoffen jetzt, dass er glücklich auf uns herunterblickt."