Politiker von Blitz getroffen - tot

Der 44-jährige CDU-Politiker wollte nach einer Grillparty noch schnell seine Notdurft erledigen.

Tragischer Unfall im deutschen Bundesland Sachsen-Anhalt. Der CDU-Politiker Nico K. wurde bei einer Pinkelpause von einem Blitz getroffen. Der 44-Jährige starb noch an der Unglücksstelle.

Unglück nach Grillparty

Das Drama ereignete sich am Samstag in der Stadt Höhnstedt. Der CDU-Ortschaftsrat feierte zusammen mit Freunden eine Grillparty, als plötzlich ein Gewitter aufzog. Der Politiker wollte dabei noch schnell pinkeln gehen und stellte sich dabei unter einen Strommast. Sekunden später schlug aber ein Blitz ein und tötete den 44-Jährigen. „Er wollte gerade seine Notdurft verrichten, als der Blitz in den Mast einschlug“, berichtet ein Polizeisprecher der „BILD“.

Nico K. hatte große politische Ambitionen. Der 44-Jährige wollte in naher Zukunft in den Kreistag einziehen.