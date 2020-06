Orlando Hernandez arbeitet von Zuhause aus.

Tegucigalpa. In Honduras hat Staatspräsident Juan Orlando Hernandez in einer Fernsehansprache seine Ansteckung mit dem neuartigen Coronavirus bekanntgegeben. Die Diagnose sei erfolgt, nachdem er sich am Wochenende unwohl gefühlt habe.

Er befinde sich in Behandlung und arbeite von Zuhause aus, sagte der 51-jährige Orlando Hernandez.