Prophezeiung: Tritt der Papst 2020 zurück?

Kommt 2020 das Ende der Welt?

Rom. Laut einer 900 Jahre alten Prophezeiung wird Papst Franziskus 2020 zurücktreten und die Welt würde untergehen.

2020 Rücktritt?

Der Papst könnte 2020 seinen Rücktritt bekanntgeben und damit das letzte Stück einer jahrhundertelangen Vorhersage vom Ende der Welt mit einleiten. Papst Franziskus wurde 2013 nach Papst Benedikt XVI das neue Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche. Der Rücktritt von Papst Benedikt XVI war der erste seiner Art seit mehr als 500 Jahren.

© GETTY

Quelle in der Nähe des Papstes

Eine Quelle in der Nähe des Papstes behauptete jedoch im Jahr 2013, dass er nur noch sieben Jahre im Amt sein würde, und erklärte, dass er in die Fußstapfen seines Vorgängers treten würde, um 2020 zurückzutreten und den Weg für die Erfüllung einer alten Prophezeiung zu beschreiten. Der Journalist Austen Ivereigh ist der frühere Direktor für öffentliche Angelegenheiten des früheren Erzbischofs von Westminster, Kardinal Cormac Murphy-O'Connor und arbeitet eng mit dem Vatikan zusammen. 2013 sagte er: "Ich glaube nicht, dass jemeils ein Zweifel daran bestehen wird, dass der Papst 2020 zurücktreten wird. Er hat von Anfang an klargestellt, dass er Papst Benedikts (XVI) Akt als einen prophetischen Akt von großer Bescheidenheit ansieht und dass er absolut kein Problem damit haben würde, dasselbe zu tun.

© Youtube

900 Jahre alte Prophezeiung

Ein Rücktritt könnte eine 900 Jahre alte Prophezeiung des Erzbischofs Saint Malachy aus dem 12. Jahrhundert erfüllen. Im Jahr 1139 reiste Malachy aus Irland nach Rom, um über seine Angelegenheiten zu berichten. Berichten zufolge erhielt er eine seltsame Vision über die Zukunft, einschließlich der Namen von 112 zukünftigen Päpsten.



Seine Vorhersage bezüglich des 111. Papstes, Papst Benedikt XVI., lautete "Gloria Olivae", was "der Ruhm der Olive" bedeutet. Der Orden des Heiligen Benedikt ist auch als Olivetaner bekannt, und viele behaupten, Malachys Prophezeiungen seien richtig.

© mk-online.de

Franziskus der 112. Papst

Seine Vorhersage für den 112. und jetzigen Papst Franziskus ist jedoch weitaus abschreckender. Es heißt: "Bei der endgültigen Verfolgung der Heiligen Römischen Kirche wird Peter der Römische König sein, der seine Herde inmitten vieler Schwierigkeiten ernähren wird, wonach die siebenhügelige Stadt zerstört und der schreckliche Richter das Volk richten wird. Das Ende der Welt . " Der Vater des heutigen Papstes war Pietro oder Peter und stammte aus Italien, obwohl die Familie nach Argentinien auswanderte.



Herr Ivereigh sagte jedoch auch, dass der Papst sich nicht um die Dauer seiner Amtszeit kümmere. Er fügte hinzu: „Er weiß, dass er in Gottes Händen ist und daher ist nichts davon vorhersehbar."