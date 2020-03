Prügelei um Toilettenpapier in dm-Filiale

Die Nerven liegen blank. Mittlerweile kommt es bei unnötigen Hamsterkäufen auch schon zu Handgreiflichkeiten.

Hamsterkäufe waren Freitagfrüh trauriger Alltag in Österreich. Dutzende Supermarktfilialen wurden von besorgten Menschen leer gekauft. Sogar Baumärkte waren überdurchschnittlich gut besucht. Das Coronavirus hält eben das ganze Land in Atem. So sehr, dass die Bundesregierung zu drastischen Maßnahmen griff.

In unsere Nachbarland Deutschland scheinen Lokalsperren & Co. noch nicht am Plan zu stehen. Dennoch greift die Angst auch dort um sich. Wie sehr die Nerven blank liegen, zeigt ein Video aus einer dm-Filiale - wahrscheinlich in Berlin. Eine Kundin legt sich mit der Verkäuferin an, als diese ihr verboten hatte, gleich mehrere Packungen Toilettenpapier zu kaufen.