Putin benutzt noch immer Windows XP

Der russische Präsident Wladimir Putin verwendet noch immer Windows XP.

Moskau. Neueste Fotos aus dem Kreml zeigen, dass einer der mächtigsten Männer der Welt, Wladimir Putin, auf seinem Rechner noch immer Windows XP im Einsatz hat.

Oldie but Goldie?

Das alte Microsoft-Betriebssystem XP wird also noch immer in den Hochsicherheits-Systemen Russlands verwendet. Fotos, die Putin bei der täglichen Arbeit zeigen sollen, beweisen laut dem britischen "Guardian", dass Putin und mit ihm der ganze Sicherheitsapparat einer der führenden Weltmächte, das "Oldie-Betriebssystem" verwenden. Auf den ersten Blick ein Sicherheitsrisiko hat die Verwendung dieses speziellen Betriebssystems einen für alle einleuchtenden Grund.

Letztes "zugelassenes" Betriebssystem

Der Grund, warum Putin noch immer XP verwendet, ist, dass dieses spezielle Betriebssystem, das letzte System war, das in Russland für die Nutzung auf den PCs der Regierung zugelassen wurde. Die neueren Betriebssysteme dürfen nur bei Rechnern verwendet werden, die keine sensiblen Daten aufweisen. Putins PC muss sich also mit XP begnügen.

Russische Linux-Variante

Es ist auch kein Geheimnis, dass sich gerade die russische Regierung und ihre Rechner in einem Wandel befinden. Russland will sich komplett von den "ausländischen" Dienstleistern emanzipieren und in Zukunft auf die russische Linux-Variante Astra zurückgreifen. Browser wie Microsoft Edge oder Google Chrome sollen dann durch Russlands Yandex ersetzt werden.