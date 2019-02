Putin verletzte sich beim Judo am Finger

Russlands Präsident Wladimir Putin (66) hat sich bei einem Judotraining in Sotschi am Schwarzen Meer den Ringfinger an der rechten Hand verletzt. Der Präsident fühle sich aber wunderbar und plane nach einem Treffen mit seinem weißrussischen Kollegen Alexander Lukaschenko, Hockey zu spielen. Das sagte Putins Sprecher Dmitri Peskow am Freitag dem Radiosender Echo Moskwy zufolge.

Russische Medien hatten zuvor berichtet, mit einem Pflaster sei die Sache am Donnerstagabend erledigt gewesen.

Sport helfe Putin, seine Stimmung zu verbessern

Putin sagte nach Darstellung der Agentur Tass, dass der Sport ihm helfe, seine Stimmung zu verbessern und die Welt mit anderen Augen zu sehen. Das russische Fernsehen veröffentlichte Aufnahmen von dem Training. Putin, der Träger des schwarzen Gürtels und Ehrenpräsident des Judo-Weltverbandes IJF ist, hatte zuvor mit seinen Kollegen aus der Türkei und dem Iran einen Gipfel in Sotschi zur Lösung des Syrien-Konflikts abgehalten. Greifbare Ergebnisse gab es nicht.