Rätsel um Pyramiden von Gizeh endlich gelöst

Die Pyramiden von Gizeh gehören zu den bekanntesten und ältesten Bauwerken der Welt. Als einziges der sieben Weltwunder der Antike stehen sie noch heute. Jedes Jahr bestaunen Millionen Touristen das erstaunliche Bauwerk, das vor rund 4.500 Jahren errichtet wurde.

Wissenschaftler rätselten seit Jahrzehnten, wie die Pyramiden errichtet wurden. Nun könnte dieses Rätsel offenbar gelöst werden. Einem internationalen Forscherteam der University of Liverpool und des Institut Francais d’Archeologie Orientale ist nun ein Sensationsfund gelungen. In einem antiken Alabastersteinbruch in Hatnub in der Nähe von al-Minja fanden die Wissenschaftler zufällig die Überreste einer rund 4.500 Jahre alten Rampe. Diese stammt damit aus der Zeit, in der die Pyramiden von Gizeh errichtet wurden. Das berichtet der britische "Guardian".

Schon bisher vermutete man, dass die alten Ägypter zum Bau Rampen verwendet haben können. Die nun gefundene Rampe ist allerdings steiler als gedacht. Die Steinblöcke wurden vermutlich über eine 20-prozentige Steigung mit Schlitten und Seilen gezogen.