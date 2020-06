Rätselhafter Tod zweier Jugendlicher in Bayern

Ermittler machten keine Angaben zur möglichen Todesursache

Im deutschen Bundesland Bayern hat es am Wochenende einen rätselhaften Tod zweier Jugendlicher gegeben. Die Behörden wollten sich ganz ausdrücklich nicht an Spekulationen im Internet zum beteiligen, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Die Eltern eines 16-Jährigen hatten am Samstag in ihrem Haus in Nordendorf (Landkreis Augsburg) ihren Sohn und dessen 15-jährigen Freund leblos gefunden.

Die Eltern alarmierten den Rettungsdienst, der den Jugendlichen nicht mehr helfen konnte. Nach Polizeiangaben gab es weder Hinweise auf ein Gewaltverbrechen noch auf Suizid. Die Obduktion der Leichen stand noch aus. Die Ermittler erhoffen sich vom Ergebnis der Untersuchung weitere Hinweise auf die Umstände des Todes.

Auch zur konkreten Auffindesituation machte der Oberstaatsanwalt unter Hinweis auf die laufenden Ermittlungen keine Angaben. Es werde erst dann Informationen geben, wenn ein belastbares Ergebnis vorliege.