Raketen schlagen nahe US-Botschaft in Bagdad ein

Nach Hisbollah-Ultimatum waren Angriffe befürchtet worden.

Bagdad. Mindestens zwei Raketen sind am Sonntagabend nach Angaben von Augenzeugen nahe der US-Botschaft in der hochgesicherten Grünen Zone in Bagdad eingeschlagen. Die Angriffe erfolgten mehrere Stunden nach Ablauf eines Ultimatums einer pro-iranischen Gruppe, wonach sich irakische Soldaten von US-Truppen entfernen sollten. Angriffe waren damit befürchtet worden.

Explosions inside the #Baghdad Green Zone can be heard, so far 4 of them according to people close to the area



سماع اربعة انفجارات داخل المنطقة الخضراء في #بغداد #العراق #Iraq pic.twitter.com/XggYL2ZT3d — Farhad Alaaldin (@farhad965) January 5, 2020

Die radikale Anti-US-Miliz Kataib Hisbollah hatte am Samstag irakische Sicherheitskräfte aufgefordert, sich ab Sonntag 15.00 MEZ mindestens einen Kilometer von Stützpunkten entfernt zu halten, in denen sich US-Soldaten aufhalten. Der Raketenangriff am Sonntag war der 14. auf US-Einrichtungen im Irak seit zwei Monaten.

Mehr dazu in Kürze ...