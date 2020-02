Rapper ließ eigene Mutter von Auftragskiller ermorden

Der verwöhnte, aber erfolglose US-Rapper wollte an die Lebensversicherung seiner Mutter.

Chicago. Der Fall ereignete sich bereits im Jahr 2012, doch erst jetzt gibt es das Urteil: 99 Jahre Knast für einen Auftragsmord gegen seine eigene Mutter. Der erfolglose US-Rapper Qaw’mane Wilson setzte einen Auftragskiller auf seine Mutter an. Der Mörder drang in ihre Wohnung ein und schoss auf die arglose Frau, die gerade im Bett lag und schlief. Dann rief der Killer seinen Auftraggeber an, um ihm zu sagen, dass der Job erledigt sei.

Wilson, der sich als Rapper "Young QC" nennt, antwortete: "Du musst sicherstellen, dass die Bitch tot ist!" Da stach der Auftragskiller noch mehrfach auf den Leichnam der Frau ein! Yolanda Holmes – blutüberströmt und tot in ihrem Bett.

Danach habe er den trauernden Sohn gespielt. Er ließ sich die Lebensversicherung seiner Mutter auszahlen und gab später mit dem Geld an. Den Mustang, den seine Mutter ihm geschenkt hatte, ließ er zum Flügeltürer umbauen, berichtet "Chicago Sun-Times". Außerdem warf Wilson Tausende Dollar in bar in eine Menschenmenge, die den Möchtegern-Rapstar dafür abfeierte. Er filmte die Szene, um das Video danach bei Youtube posten zu können.

Doch die Ermittler konnten ihn überführen und nun wurde er auch verurteilt: 99 Jahre Gefängnis!