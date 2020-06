Rassismus-Attacke? Frau hustet Baby absichtlich ins Gesicht

Die Corona-Krise in den USA verschärft sich erneut dramatisch. Nach Angaben der Johns-Hopkins-Universität vom Mittwoch wurden binnen 24 Stunden 35.900 neue Infektionsfälle verzeichnet - fast so viele wie zum bisherigen Höhepunkt der Krise im April.

Umso erschreckender ist deshalb ein Vorfall, der sich am 12. Juni in San Jose im Bundesstaat Kalifornien ereignete. Wie „US Today“ berichtet, wartete eine ältere Frau in einer „Yogurtland“-Filiale in einer längeren Schlange. Hinter ihr stand eine Mutter samt Baby, Großmutter und Kinderwagen.

Rassismus-Vorwurf

Wie auf der Überwachungskamera zu sehen, kann es zum Streit, da offenbar der Mindestabstand nicht eingehalten wurde. Die Frau riss dann ihre Maske herunter und hustete dem Baby absichtlich ins Gesicht. Dann verließ die ältere Frau das Geschäft. Der kleine Bub soll nach dem Angriff Fieber bekommen haben, erkrankte aber nicht an Corona.

Die Polizei fahndet nun öffentlich nach ihr. Die Mutter des Kindes, Mireya Mora, vermutet ein rassistisches Motiv. „Ich und meine Mutter sind Hispanics. Die Frau belästigte mich und meinen Sohn, als ich anfing, mit ihr Spanisch zu sprechen"