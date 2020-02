Rechte Gefahr: Über 2.000 Rechtsradikale bei uns

Tobias Rathjen suchte sich zwei Shisha-Bars als Tatort aus, um Ausländer zu töten.

Die österreichische rechtsextreme Szene radikalisiert sich in den sozialen Medien. Nicht nur in Deutschland, auch in Österreich wächst die rechtsradikale und rechtsextreme Szene an. In unseren Gefilden gibt es über 2.000 Reichsbürger, die den Staat ablehnen und de facto rechtsradikales Gedankengut angenommen haben. Dazu kommen rund 2000 Rechtsextreme: Und diese darf man nicht nur mit den früheren „Glatzen“ rund um die Skinheads von „Blood and Honor“ gleichsetzen. Während die österreichischen Identitären – sie gehören den „Neurechten“ an, derzeit im schweren Tief sind und kaum noch neue Aktivisten rekrutieren können, sind wieder alte Neonazi-Anführer am Rekrutieren. Bewaffnete Wehrsport-Übungen in der Slowakei Sie agieren noch „klassisch“ mit bewaffneten Wehrsportübungen in der Slowakei. Daneben gibt es eine rechtsradikale Hooliganszene und eine immer stärker werdende Szene in den sozialen Medien, die via rechtsextremistischer YouTube-Videos radikalisiert werde. Diese ist international vernetzt. Ganze Welt trauert um Terror-Opfer

Hanau. Trauer, Verzweiflung, Fassungslosigkeit. Neun Menschen tötete Tobias Rathjen (43), bevor er seine Mutter und sich selbst erschoss.

Seine Opfer suchte sich der Terrorist gezielt aus. Sie waren alle nicht-deutscher Abstammung. Tage vor der Tat kundschaftete Rathjen die Shisha-Bars aus, in denen er seine Opfer vorfand (Foto oben). Sie waren junge Bosnier und Türken. Auch eine junge Frau mit polnischen Wurzeln tötete er.

© APA/AFP/PATRICK HERTZOG/Screenshot YouTube

Trauernder Vater: "Er war unser ganzer Stolz"

Junge Mutter. Mercedes K. wurde nur 35 Jahre alt. Eine Kugel in die Brust tötete sie. K. arbeitete im Kiosk neben der Arena-Bar, sie wollte wohl nur kurz bleiben: Daheim warteten zwei kleine Kinder auf sie. Eine Freundin beschreibt sie als „sehr offen und extrem sympathisch ... man hat sich mit ihr immer wohlgefühlt“.

„Kein Krieg“. „Wir sind am Ende unserer Kräfte. Ferhat war unser ganzer Stolz“, sagt Metin U. der Bild. Sein Sohn wurde aus dem Leben gerissen, als er gerade in sein Berufsleben starten sollte. Vor einer Woche beendete er seine Ausbildung in einem Sanitärbetrieb. „Wir hätten nie gedacht, dass so etwas in diesem Land passiert, das unsere Heimat ist“, sagt Cousin Ali. Er ruft zur Besinnung auf: „Wir dürfen keinen Krieg anfangen, wir müssen ruhig blieben.“

Berg. Schockierend ist auch die Schilderung von Muhammed Beyazkendir (20), der das Attentat schwer verletzt überlebte: „Ich bin auf einen Kollegen gefallen, einer ist dann auf mich gefallen. Wir waren ein Berg aus Menschen.“

„Keine Luft“. Einer seiner Freunde starb im Kugelhagel: „Ich habe seine Wunde im Hals zugehalten. Dann sagte er, dass seine Zunge taub wird, er sie nicht mehr spüre. ‚Ich kriege keine Luft mehr.‘ Und dann war es schon vorbei.“

Der irre Killer: aggressiv und selbstverliebt

© Anadolu Agency/Getty Images