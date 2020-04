Mit dieser peinlichen Panne wurde die erfahrene US-Reporterin Melinda Menza weltberühmt. Sie arbeitet bereits seit 10 Jahren fürs Fernsehen bei "KCRA 3" und leitet ein Lokalressort, aber diese Aufnahme wird sie nie vergessen. Menza berichtete live aus ihrem Badezimmer um über eine Problematik zu berichten, die derzeit viele Menschen wegen der Pandemie und den Ausgangsbeschränkungen beschäftigt – die Frisur. Dabei hat sie aber ein entscheidendes Detail übersehen.

"Gebt Bescheid, wenn ihr es seht!", schrieb ein Twitter-User und gab seinen Followern damit einen Hinweis. Die Netzgemeinde brauchte nicht lange, denn eigentlich war das peinliche Detail im Hintergrund des Bildes auch kaum zu übersehen ...

Für ein Live-Interview mit Haarstylisten hat sie sich etwas besonderes einfallen lassen. Sie ließ sich Tipps geben, wie es am einfachsten gelingt sich selbst die Haare zu schneiden. Während der Übertragung kam plötzlich im Hintergrund ein Mann ins Bild, der ganz offensichtlich nackt unter der Dusche stand, während sich Melinda Menza mit Friseurinnen und den Moderatoren im Hauptstudio unterhielt.

