Riesen-Explosion an Uni in Lyon

Auf dem Campus einer Universität bei Lyon hat es Donnerstag früh bei Renovierungsarbeiten eine heftige Explosion gegeben. Das Feuer auf der Dachterrasse eines Gebäudes auf dem Campus in Villeurbanne sei unter Kontrolle, teilte die Universität Lyon 1 auf Twitter mit. Demnach wurden nach ersten Erkenntnissen drei Menschen leicht verletzt.



Medien berichteten unter Berufung auf die Feuerwehr, dass Gasflaschen in die Luft geflogen seien. Ein Sicherheitsbereich wurde eingerichtet - Feuerwehrleute und Rettungskräfte waren an Ort und Stelle. Nach Angaben der Universität werden die Löscharbeiten den ganzen Tag dauern.



Der Hauptcampus der Universität liegt in Villeurbanne, einer Gemeinde bei Lyon. Auf Fotos und Videos war eine Explosion zu erkennen. Dunkler Rauch stieg über dem Gebäude auf. Das Unglück geschah in dem Gebäude Mendel. Dort ist unter anderem die Fakultät für Biologie untergebracht. Mit Chemikalien gebe es nach Angaben der Universität allerdings keine Probleme.

