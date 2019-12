Riesiger Lichterpenis sorgt für Aufregung

'Sorry Nachbarn … ich hatte das Bedürfnis einen riesigen Schwanz auf dem Dach zu haben …', schreibt die 24-Jährige dazu auf Facebook.

Kansas. Die US-Amerikaner sind bekannt für ihren Sinn für gigantische Weihnachtsbeleuchtung, die dann oft auch mal kitschig ausfallen darf. Hauptsache es funkelt und strahlt – je größer und auffälliger die Deko, umso besser.

Dieses Jahr zieht vor allem eine Weihnachts-Dekoration alle Blicke auf sich. Die US-Amerikanerin Shelby Gash hat die Lichterkette auf dem Dach ihres Hauses in Form eines Penisses ausgelegt. Mit ihrer Aktion schaffte es sie nicht nur in die US-Medien, sondern sorgte international für Schlagzeilen.

Gash erklärt ihre Intention: "Tut mir leid, liebe Nachbarn. Ich hatte einfach das Bedürfnis, dieses Weihnachten einen riesigen Penis auf mein Dach zu machen. Ich hätte nicht gedacht, dass ich damit in Deutschland für Aufsehen sorge. Ich lebe in einer ziemlich abgeschotteten Gegend und sehe kaum Kinder hier. Das ist mir nie in den Sinn gekommen. (…) Am Ende des Tages habe ich für Lacher gesorgt und das ist alles, was ich hören möchte."

Geteilte Meinungen im Netz

Doch nicht alle finden die Aktion okay. Auf den Vorwurf sie habe nur nach Aufmerksamkeit haschen wollen, entgegnet sie: Die Deko sei als "Scherz mit meiner eigenen Familie" gedacht gewesen. Ganz unrecht kam Gash der Trubel aber wohl nicht. So schrieb sie etwa zu einem via TikTok veröffentlichten Videos auf Instagram: "Es mag nervig sein, aber gönnt mir meine 15 Minuten Ruhm".