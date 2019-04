SIE erlebt schlimmsten Schmerz, den ein Mensch erleiden kann

Ältere Fotos zeigen Amanda McTaggart als stolze Mutter eines kleinen Buben. Die Fotos, die die Nordirin nun aber ins Netz stellte, zeigen ein ganz anderes Gesicht. Amanda schreit vor Schmerzen und liegt quälend in einem Bett. Die Britin muss nämlich die schlimmsten bekannten Schmerzen aushalten.

Amanda leidet sowohl an einer Trigeminusneuralgie als auch am so genannten Ehlers-Danlos-Syndrom. Unter der Trigeminusneuralgie versteht man einen äußerst schmerzhaften Reizungszustand des fünften Hirnnerven, unter dem Ehlers-Danlos-Syndrom Störungen im Bindegewebe.

© GoFundMe