SIE hat sich die dicksten Lippen der Welt

Nicht zu glauben, wie die 22-Jährige vor ihren Operationen aussah.

Die junge Bulgarin Andrea Ivanova hat einen großen Traum. Die 22-Jährige, die an der Universität Sofia Germanistik studiert, will die größten Lippen der Welt haben. Dafür hat sie sich in den letzten Monaten 17 Lippeninjektion verabreichen lassen. Damit ist ihre Verwandlung aber noch immer nicht vorbei.

© Instagram

So sah Andrea früher aus

Andrea begann ihre Transformation letztes Jahr und fühlt sich nun viel glücklicher. „Ich fühle mich sehr gut und sehr glücklich mit meinen neuen Lippen, weil ich mit größeren Lippen meiner Meinung nach hübscher aussehe“, wird die junge Bulgarin in der „Sun“ zitiert. Wie viel Geld sie dafür ausgegeben hat, weiß die 22-Jährige nicht. „Ich weiß nicht genau, wie viel Geld ich für meine Lippen ausgegeben habe. Ich habe den Überblick verloren.“

© Instagram

Wegen ihrer Lippen wurde Andrea in ihrer Heimat Bulgarien nun zum Star, auf ihrer Instagram-Seite hat sie schon 15.000 Follower. „Ich bekomme täglich Tausende von Komplimenten von Menschen auf der ganzen Welt“, berichtet die 22-Jährige. Dennoch erntete die Bulgarin zuletzt online auch einen mächtigen Shitstorm wegen ihrer Verwandlung.

© Instagram