SO könnte sich das Coronavirus weltweit ausbreiten

170 Tote, fast 8.000 Infizierte und die Zahlen steigen rasant weiter. Wie sich das Virus ausbreiten könnte, zeigt nun eine schockierende Grafik.

In China sind bis Mittwoch 170 Menschen durch das neue Coronavirus ums Leben gekommen. Es seien 7.711 Krankheitsfälle registriert worden, teilte die staatliche Gesundheitskommission am Donnerstagvormittag (Ortszeit) in Peking mit. Dazu kommen 12.167 Verdachtsfälle.

Damit wurden im Vergleich zum Dienstag weitere 38 Todesfälle und rund 1.700 Neuerkrankungen registriert. Die Krankheit blieb weiterhin großteils auf die Provinz Hubei begrenzt. Dort gab es 1032 neue Erkrankungen und 37 Todesfälle. In Hubei sind somit bereits 162 Menschen an der Krankheit gestorben.

Wie schnell sich das Virus ausbreiten kann, zeigt eine Grafik. Forscher haben anhand von Flugdaten erreichnet, wohin rund 1000 Menschen von Wuhan aus in die Welt fliegen würden. "Wir prüfen also, ob sie eher in New York oder Berlin ankommen", sagt der Forscher Dirk Brockmann gegenüber der "Welt".

Gates warnt seit Jahren vor Pandemie

Aber auch die Stiftung von Microsoft-Milliardär Bill Gates hat bereits in einem Modell sichtbar gemacht, was eine weltweite Grippe-Pandemie bedeuten würde. Am Ende könnten bis zu 33 Millionen Menschen sterben. Dieses Szenario ist freilich nicht auf das Coronavirus abgestimmt. Dennoch warnt Gates schon seit Jahren davor, dass die Welt nicht auf eine Pandemie vorbereitet sei.

Das erwartet alle, die aus Wuhan ausgeflogen werden

Die USA hatten am Mittwoch Staatsbürger aus Wuhan ausgeflogen. In der Millionenmetropole in der Provinz Hubei hatte die Epidemie ihren Ausgang genommen. Nach Angaben der US-Gesundheitsbehörde CDC wurden bei den 195 US-Bürgern, die zunächst zu der kalifornischen Militärbasis Riverside gebracht wurden, aber keine Symptome der von dem Virus ausgelösten Lungenerkrankung festgestellt. Sie sollten aber bis zu 72 Stunden in Quarantäne bleiben und weiter überwacht werden. Wie dieses Prozedere aussieht, zeigen nun Aufnahmen von der Ankunft der Amerikaner auf der Militärbasis. Dutzende Ärzte warten bereits auf dem Rollfeld, zudem stehen mehrere Busse bereit, die die Menschen nun in die Quarantänestationen bringen sollten.

Experten gehen davon aus, dass der Erreger eine Inkubationszeit von bis zu zwei Wochen haben kann, bevor Symptome auftreten.

Drei aus Wuhan ausgeflogene Japaner infiziert

Von den aus dem zentralchinesischen Wuhan ausgeflogenen Japanern sind drei mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. Dies ergaben die Tests bei den mehr als 200 aus Wuhan herausgeholten Bürgern, wie das Gesundheitsministerium in Tokio am Donnerstag mitteilte. Damit stieg die Zahl der bestätigten Infektionen in Japan auf elf Patienten.

Auch Japan hatte die Bürger am Mittwochvormittag aus Wuhan ausgeflogen. Unter den elf bestätigen Krankheitsfällen das Coronavirus in Japan sind zwei Patienten, die sich zuvor nicht in China aufgehalten hatten. Bei ihnen handelt es sich um eine Reiseführerin und den Fahrer eines Touristenbusses. Der Fahrer sagte, er habe zuvor im Jänner zwei Urlaubergruppen aus Wuhan herumgefahren.

Österreicher sitzt in Virus-Falle fest

Der Tiroler Robert Moser sitzt in der Provinz Hubei fest

Robert Moser ist einer von sieben Österreichern, die in der Krisenregion Hubei gefangen sind. Von dort aus verbreitet sich das gefährliche Corona-Virus in die ganze Welt.

Hilfe. Dem Tiroler, der in China für ein Anlagenbau­unternehmen tätig ist, versucht das österreichische Außenministerium zu helfen, doch noch steckt er in einem Hotel fest. 300 unüberbrückbare Kilometer entfernt liegt der Flughafen, von dem aus er nach Europa fliegen könnte. „Die Chinesen wollen uns zwar helfen auszufliegen, aber sie sagen nicht wie“, sagt er im Interview mit oe24.TV (siehe rechts).

Rettung. Auch andere Länder setzen gerade alles daran, ihre Bürger aus Wuhan auszufliegen. Japan, die USA und bald auch Deutschland schicken Flugzeuge.

Robert Moser: "Hier ist es wie im 3. Weltkrieg"