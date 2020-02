Schallenberg im Iran: Treffen mit Rouhani und Zarif

Unterstützung für EU-Vermittlungsversuche im Streit mit den USA.

Teheran/Wien. Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) trifft am Sonntag im Iran mit Präsident Hassan Rouhani und Außenminister Mohammad Javad Zarif zusammen. Die Reise erfolgt im Zusammenhang mit Versuchen der EU, im Atomstreit zwischen den USA und der Islamischen Republik zu vermitteln. "Mit meiner Reise in den Iran unterstütze ich die Bemühungen der EU", ließ der Minister im Vorfeld wissen.

Zuletzt hatte sich der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell als Vermittler versucht. Er traf sich Anfang Februar mit der iranischen Führung in Teheran, um in dem Streit zu schlichten. Dabei kritisierte Präsident Rouhani die europäische Politik im Atomstreit. Schallenberg (ÖVP) will bei seinem Besuch in Teheran aber auch andere Themen ansprechen: Die Menschenrechte im Iran, die "Hetze gegen Israel" sowie "die rund drei Millionen Flüchtlinge aus Afghanistan in der Islamischen Republik".