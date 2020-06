Experten räumen dem liberalen Warschauer Bürgermeister Trzaskowski durchaus Chancen ein, in der zweiten Runde am 12. Juli gegen Duda zu siegen

Polens Präsident Andrzej Duda muss laut Nachwahlbefragung in die Stichwahl gegen den Liberalen Rafal Trzaskowski. Amtsinhaber Duda kam laut Exit Polls auf 41,8 Prozent, Trzaskowski landete demnach mit 30,4 Prozent auf Platz zwei. Experten räumen dem Warschauer Bürgermeister Trzaskowski durchaus Chancen ein, in der zweiten Runde am 12. Juli gegen Duda zu siegen.