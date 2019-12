Schock-Foto: Botox-Alarm um Hillary Clinton

Hillary, warst du zu lange auf der Botox-Party? Die ehemalige US-Präsidentschaftskandidatin ist kaum wieder zu erkennen.

Was ist denn da passiert? Viele in New York staunten nicht schlecht, als plötzlich Hillary Clinton mit ihrem Mann Bill auf der Premiere eines Broadway-Musicals auftauchten.

Grund für das Getuschel war das ungewöhnlich jugendliche Aussehen der ehemaligen Präsidentschaftskandidatin. Denn die 72-Jährige war im Gesicht fast faltenfrei.

© Getty Images

So kennt man Clinton eigentlich gar nicht. Bisher stand sie immer zu ihrem Alter und ihren ganz natürlichen Falten. Dies scheint sich nun geändert zu haben. Tappte die ehemalige US-Außenministerin etwa in die Botox-Falle? Experten tippen auf Auffüller.

Bisher kommentierte sie die Gerüchte nicht. In den Sozialen Netzwerken war die plötzliche Verjüngungskur der Ex-First-Lady durchaus Gesprächsthema und sorgte auch für das ein oder andere gehässige Kommentar.