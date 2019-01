Schock-Video: Obdachloser mitten auf Straße gequält

Diese Aufnahmen schockieren derzeit Großbritannien. Ein Video, gefilmt in den Straßen von Leeds in York, zeigt wie sich ein Mann an einen schlafenden Obdachlosen heranschleicht. Plötzlich nimmt er eine Druckluftfanfare und lässt das ohrenbetäubende Hupen neben dem Schlafenden losgehen.



Dieser schreckt verstört auf und versucht zu verstehen was vor sich geht. Seine Peiniger lachen hingegen und grinsen nach der herzlosen Aktion. Zeugen des abscheulichen Vorfalls reagierten geschockt und schreien: "Das ist nicht lustig!"



Die Männer hingegen lachen noch während sie die Flucht ergreifen weiter.



Erst vor vier Monaten wurde ein Obdachloser in Middlesbrough von jemandem mit roter Farbe eingesprayt. Nur drei Tage nachdem das grausame Video online ging, fand man den 32-jährigen Michael Cash tot auf einem Friedhof liegend.