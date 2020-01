Schock-Video: Teenie prügelt auf Känguru ein

Das Video verbreitete sich wie ein Lauffeuer in den Sozialen Medien. Am Ende klickten für den Tierquäler die Handschellen.

In Australien ist ein 18-Jähriger festgenommen worden, weil er ein Känguru gequält haben soll. Wie die Polizei im südöstlichen Teilstaat New South Wales am Donnerstag mitteilte, wurde sie durch ein Video in den sozialen Medien auf den Fall aufmerksam. Darauf ist demnach ein Mann zu sehen, der ein Känguru schlägt, während die Filmenden lachen und jubeln. Das Tier sei später gestorben.



Der Fall soll sich bereits im Jänner 2019 im Woomargama Nationalpark abgespielt haben.



Am Mittwoch wurde der junge Mann festgenommen. Er wurde auf Kaution freigelassen und muss sich im März vor Gericht verantworten, unter anderem wegen Akten der Grausamkeit gegenüber Tieren. Die Polizei rechnete zudem damit, dass noch jemand angeklagt wird. Australiens einheimische Tiere wie Kängurus stehen unter besonderem Schutz.