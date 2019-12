Nach Schüssen kam es in Berlin zu einem Polizei-Großeinsatz.

Berlin. Laut verschiedenen Medien kam es in Berlin in der Nähe des Checkpoint Charlie zu einem Raubüberfall auf ein Cafe. Eine Person soll an der Ecke vom Starbucks-Cafe mit einer Waffe gesehen worden sein.

Unbekannter feuerte mehrere Male

Wie die Polizei mitteilte soll nach ersten Erkenntnissen ein bislang unbekannter Mann mehrere Schüsse abgegeben haben. Der ganze Bereich rund um die Kreuzung Friedrichstraße und Kochstraße wurde von der Polizei abgesperrt.