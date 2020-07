Schwangere trägt bei Geburt Corona-Maske 38 Stunden lang

Die frischgebackene Mutter hat einen Appell an alle Maskengegner: '#WearADamnMask - Tragt eine verdammte Maske'

Mundschutzmasken sind wichtig um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen, sowie sich und vor allem die anderen zu schützen. Was für viele daher eine Selbstverständlichkeit ist, ignorieren andere offenbar zu gerne: Eine Maske zu tragen. Gerade in den USA breitet sich die Pandemie derzeit mit Rekordtempo aus. Da trotzdem viele auf den Schutz verzichten, ging jetzt die US-Radiomoderatorin Jai Kershner mit Vorblid voran und trug bei der Geburt ihres Sohnes eine Corona-Maske - 38 Stunden lang!

"Wenn ich eine Maske während 38 Stunden Wehen, einem Kaiserschnitt und der anschließenden Genesung tragen kann… könnt ihr es auch für eine Stunde, wenn ihr zum Supermarkt geht oder andere Besorgungen macht." Kershner richtet ihren Twitter-Appell unter dem Hashtag #WearADamnMask ("Tragt eine verdammte Maske") an alle, die sich darüber beklagen einen Mundschutz tragen zu müssen.

If I can wear a mask through 38 hours of labor, a c-section, and recovery . . . You can do it for an hour while running to the grocery store and/or other errands. #WearADamnMask — Jai Kershner (@jaikershner) June 26, 2020

Bei "Good Morning America" sagt Kershner: "Als ich aus dem Krankenhaus nach Hause kam, bemerkte ich immer wieder Leute, die sich über das Tragen eines Mundschutzes beschwerten." Für die frischgebackene Mutter unverständlich: "Man trägt keine Maske für sich selbst, sondern eine Maske, um sich gegenseitig zu schützen. Gerade jetzt in der Gesellschaft müssen wir uns in jeder möglichen Art und Weise, in jeder Form und Gestalt lieben."