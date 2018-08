Schwede isst rohes Fleisch bei Vegan-Festival

Ein bekannter schwedischer YouTuber isst ein ganzes Stück rohes Rindfleisch während eines Vegan-Festivals. Er sei kein Teil einer größeren Organisation, sagt er gegenüber dem stern. Seine Meinung über Veganismus stammt aus seiner eigenen Erfahrung mit dieser Ernährungsform. Diese Provokation verursachte natürlich eine handgreifliche Auseinandersetzung während des Festivals.

Er spricht aus Erfahrung

Mit dieser Aktion will er auf die sogenannte "Vegan-Lüge" aufmerksam machen: "Ich war vegan und bin sehr krank dabei geworden, wie die anderen Menschen, die das rohe Fleisch mitgegessen haben. Man kann nicht über 15 Nährstoffe von Pflanzen bekommen, deswegen müssen Menschen früher oder später wieder Tierprodukte konsumieren."

Fakten sehen anders aus

Doch er ist weder Ernährungsexperte noch Arzt. Zugegeben können essenzielle Nährstoffe wie Vitamin B12 oder Kalzium in einer veganen Diät fehlen, doch das ist nicht die ganze Wahrheit. Der Mangel kann durch andere Lebensmittel ausgeglichen werden. Ergänzungsmittel in Pillenform machen es noch einfacher. Der Körper soll mit einem schnellen Wechsel nicht überfordert werden. Ein langsamer Übergang mit ausgewogener Ernährung macht den Veganismus möglich. Die Aktion ist also eine Provokation – aber die Fakten stehen auf der Seite der Veganer.