Sechs Österreicher aus Wuhan bereits in Berlin

Mit Flugzeug der deutschen Luftwaffe von Großbritannien weitertransportiert

Sechs Österreicher, die mit einem Charterflugzeug aus Wuhan nach Großbritannien gebracht wurden, sind gegen Sonntagmittag bereits in Berlin gelandet. Das teilte der Sprecher des Außenministeriums, Peter Guschelbauer, mit. Bei ihnen handelt es sich um ein Paar aus Kärnten sowie um eine Mutter mit drei Kindern.

Die Österreicher waren nach der Landung in Großbritannien am Vormittag mit einer Maschine der Deutschen Luftwaffe nach Berlin weitertransportiert worden. Mit ihnen waren 20 deutsche Staatsbürger sowie Niederländer, Luxemburger und Rumänen an Bord. Eine Maschine der Tyrol Air Ambulance sollte die sechs Österreicher am frühen Nachmittag nach Wien weitertransportieren. Der Start war laut Guschelbauer für 13.25 Uhr geplant.

Unmittelbar nach der Landung sollten die China-Heimkehrer von der Wiener Berufsrettung in das Hygienezentrum überstellt werden. Dort werden unverzüglich Nasen- und Rachenabstriche durchgeführt, um die ersten Tests in die Wege zu leiten. Das Kärntner Paar wird in weiterer Folge mit dem Roten Kreuz in seine Heimat gebracht, wo es in Quarantäne bleibt. Eine Mutter und ihre drei Kinder bleiben hingegen in Wien. "Das Prozedere ist genau gleich wie am vergangenen Wochenende", hieß es beim Wiener Krankenanstaltenverbund (KAV).