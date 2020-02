Seehofer: "Wir werden ein zweites 2015 erleben"

Der deutsche Innenminister Horst Seehofer warnt vor einer neuen Flüchtlingskrise. Wie das „Handelsblatt“ berichtet, soll der CSU-Politiker gegenüber Bundestagsabgeordneten seine Sorge zum Ausdruck gebracht haben. „Wir werden ein zweites 2015 erleben.“ Seehofer rechnet also damit, dass erneut Hunderttausende Flüchtlinge nach Österreich und Deutschland kommen.

Hintergrund sind dabei die neuesten Kämpfe in Syrien. Im Bürgerkriegsland wurden durch massive Angriffe des Assad-Regimes und Russlands rund 1,1 Millionen Menschen aus dem Nordwesten des Landes verdrängt. Viele Syrer fliehen in die Türkei. Präsident Erdogan droht nun aber immer öfter damit, die Grenzen zu öffnen und die Migranten weiter nach Europa ziehen zu lassen.

Der deutsche Innenminister Horst Seehofer will bis auf Weiteres an den im vergangenen November eingeführten Grenzkontrollen bei der Einreise nach Deutschland festhalten. Auf dem Europäischen Polizeikongress am Dienstag in Berlin präsentierte der Minister Ergebnisse der Grenzkontrollen.

"Einige Hundert Personen, die mit einer Einreisesperre belegt waren, und das Doppelte an Menschen, die mit Haftbefehl gesucht werden", seien den Beamten an der Grenze ins Netz gegangen. Dies sei eine Größenordnung, "die glaubt man gar nicht", sagte Seehofer.

Kritik an der EU