Seehofer und Söder besuchen deutsch-österreichische Grenze

Deutscher Außenminister berät mit europäischen Amtskollegen über Öffnung in Sommersaison.

Freilassing/Berlin. Zwei Tage nach der Lockerung der Grenzkontrollen zwischen Deutschland und Österreich wollen sich der deutsche Innenminister Horst Seehofer und der bayerische Ministerpräsident Markus Söder am Montag ein Bild von der Lage verschaffen. Sie werden um 14.30 Uhr am Grenzübergang Freilassing zwischen Bayern und Salzburg erwartet.

Offiziell gelten zwischen Deutschland und Österreich noch bis Mitte Juni Kontrollen, doch werden diese nur noch stichprobenartig durchgeführt. Seehofer hatte in den vergangenen Tagen erklärt, dass auch eine Rücknahme von Lockerungen an den Grenzen nicht auszuschließen sei, sollten die Corona-Infektionen stark steigen. Der deutsche Außenminister Heiko Maas wollte indes in einer Videokonferenz (13.00 Uhr) mit Amtskollegen von beliebten deutschen Urlaubsdestinationen in Europa über ein abgestimmtes Vorgehen beraten. Eingeladen seien Spanien, Italien, Österreich, Griechenland, Kroatien, Portugal, Malta, Slowenien, Zypern und Bulgarien, hieß es. Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) kann wegen der Teilnahme an einer Sitzung des Nationalrats-Hauptausschusses nicht daran teilnehmen.