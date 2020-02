Selbstbräuner von Mutter färbte beim Stillen auf Baby ab

Derby. Keziah Jozefiak wollte nur ihr kleines Kind stillen und vergaß dabei den Bräuner abzuwaschen.

Ein fünf Monate altes Baby sah nach dem Stillen aus wie Homer Simpson, nachdem die Mutter vergessen hatte, ihre künstliche Bräune abzuwaschen, bevor sie ihn stillte. Die Mutter aus Derby / England saß mit ihrem Partner James Smith beim schönen Abendessen am Valentinstag, als ihr Sohn Raf hungrig aufwachte. Jozefiak vergaß jedoch die Tatsache, dass sie kurz zuvor einen Selbstbräuner aufgetragen hatte und dieser noch nicht richtig getrocknet war. Das Ergebnis war, dass der Selbstbräuner das Baby in nur wenigen Sekunden in Homer Simpson verwandelte.

Als der fünf Monate alte Junge mit dem Essen fertig war, hatte er einen Kreis aus künstlicher Bräune, der seine Lippen, den Nasenboden und das Kinn bedeckte - genau wie die Stoppeln, die in The Simpsons auf Homer Simpsons Gesicht erscheinen.