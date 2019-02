Sex-Touristen zerstören Traumstrand auf Ibiza

Naturbelassen und unberührt - so kennt und liebt man den bekannten FKK-Strand "Es Cavallet" auf Ibiza. Alles andere als unberührt sind hingegen dessen Besucher und dies könnte nun sogar sein Ende bedeuten. Denn Umweltschützer schlagen Alarm. Sex-Touristen zerstören langsam aber sicher den beliebten Küstenabschnitt. Denn im Norden tummeln sich die Reichen und im südlichen Teil sind Schwule und Lesben zu finden. In der Mitte treffen sich schließlich jene, die die Lust überkommt. Zahlreiche Paare haben mittlerweile zwischen den Dünen Sex und dies passt der Natur so gar nicht.

Das große Problem sei, dass die Menschen auf ihrem Weg zum Schäferstündchen am Strand die äußerst empfindliche Flora am Strand zertrampeln. Dadurch verlieren die Dünen ihr natürliches Schutzschild und der Wind trägt den Sand ab, erklären Biologen in der "Diario de Ibiza".

Zwar versuchten die Behörden bereits durch Absperrungen die liebestollen Umweltsünder zu bremsen, aber leider ohne Erfolg. Die Absperrungen wurden missachtet und sollten sie weggeschickt werden, kommen sie später einfach wieder und reagieren mitunter auch aggressiv. Die Auswirkungen sind bereits zu sehen. "Es bilden sich Rinnen, Risse im Boden, die Wurzeln der Wacholder liegen frei“, schildert Joan Carles Palerm, Biologe und Chef der Umweltschutzorganisation "Gen-Gob Ibiza“.

Die Experten sehen allein in strengeren und vor allem häufigeren Kontrollen eine Chance, den Strand noch zu retten.