Sie arbeitet als Nacktmodel - doch ihre Familie denkt, sie sei Grafikerin

Ihre Familie hat keine Ahnung, womit Abi eigentlich ihr Geld verdient.

Abi McCabe arbeitet als Nacktmodel und ist damit richtig erfolgreich. Wie sie dem „Daily Star“ erzählt, verdient sie damit rund 1.200 Euro die Woche – im Monat also etwa 5.000 Euro. Ihre Familie erzählt sie davon aber nichts: Die glaubt weiterhin, dass Abi als Grafikdesignerin arbeitet.

Dabei schlug die 23-Jährige eigentlich einen anderen Weg ein. Nach dem Studium an der University of Leeds wurde sie Assistentin, verdiente dabei aber zu wenig, um sich eine eigene Wohnung zu finanzieren.

Durch eine Freundin fing Abi dann an, Nacktfotos zu machen. Ihr Leben änderte sich dadurch grundlegend: Die junge Britin kündigte und setzt nun alles auf ihre Erotikkarriere. Seit mittlerweile zwei Jahren macht sie Nacktfotos und ist damit richtig erfolgreich.

„Ich arbeite so viel ich will und bin mein eigener Chef. Es ist großartiges Geld und ich habe so viel Freiheit“, erzählt sie dem Daily Star.