Kopenhagen. Es ist das Schlimmste, was Eltern widerfahren kann: Sein eigenes Kind beerdigen zu müssen. Den dänischen Eltern Anne (40) und Anders Holch Povlsen (46) passierte genau dieser Horror, als sie beim Terror-Anschlag in Sri Lanka zu Ostern drei ihrer vier Kinder verloren haben. Der Schmerz muss unvorstellbar groß sein.

Am 4. Mai war das Begräbnis für Alma (15), Agnes (12) und Alfred (5). Nur das vierte Kind, die zehnjährige Astrid, und die Eltern überlebten den Anschlag.

Die Anteilnahme nach dem Schicksalsschlag ist weltweit riesig. Dafür bedankten sich nun Anne und Anders Holch Povlsen mit einer ganzseitigen Anzeige in der Lokalzeitung "Århus Stiftstidende". Sie gedenken darin auch den anderen Opfern des Anschlages, wie "Bild" berichtet.

© Århus Stiftstidende

Übersetzt heißt der Text:

"Danke

Wir möchten uns ganz herzlich für die Wärme, Fürsorge und Unterstützung bedanken, die wir nach dem Verlust unserer drei geliebten Kinder Alma, Agnes und Alfred erhalten haben. Wir sind tief berührt von den vielen rücksichtsvollen und liebevollen Beileidswünschen, herzlichen Gedanken, Blumen, Zeichnungen und fürsorglichen Grüßen, die uns von nah und fern geschickt wurden. Es berührt uns tief und gibt uns eine Stärke, die uns in Zukunft helfen wird.

Vielen Dank an all die lieben Menschen, die am Samstag gekommen sind und uns bei der Beisetzung im Dom von Århus unterstützt haben. Ein Abschied, der sowohl schön als auch feierlich war.

Unsere Gedanken und unser Beileid gehen auch an die vielen anderen Familien, die bei den tragischen Ereignissen in Sri Lanka ebenfalls ihre Angehörigen verloren haben.

Wir sind für unsere geliebte Tochter Astrid dankbar, und wir werden die Erinnerung an Alma, Agnes und Alfred gemeinsam ehren. Sie werden für immer in unseren Herzen sein.

Mit lieben Grüßen

Anne & Anders"