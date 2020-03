Slowenien ruft offiziell Epidemie im Land aus

In Slowenien wird wegen einer zunehmenden Ausbreitung des Coronavirus noch am heutigen Donnerstag offiziell die Epidemie ausgerufen.

Ljubljana. Das kündigte der scheidende Premier Marjan Sarec bei einer Pressekonferenz an. Ab Montag werden außerdem alle Schulen, Kindergärten und Universitäten bis zum 29. März geschlossen werden.

Insgesamt 82 Fälle bestätigt

Am Donnerstag bis 9.00 Uhr wurden insgesamt 82 Fälle bestätigt. Seit Mittwoch gab es somit 25 neue Fälle, erklärte der Gesundheitsminister Ales Sabeder. Mit dem Ausrufen der Epidemie wird der Zivilschutz auch formell eingeschaltet, womit die Organisation der Arbeit erleichtert und das Gesundheitssystem entlastet werden soll.



Die Schulschließung wird rund 300.000 Kinder und Jugendliche im ganzen Land betreffen, hieß es. Bisher wurden bereits zwei Schulen geschlossen, nachdem Lehrkräfte positiv getestet wurden.

Slowenien wird außerdem ab Montag Maßnahmen ergreifen, um den Frachtverkehr aus Italien einzuschränken, hieß es. Kroatien hat damit begonnen, den Lkw aus Italien die Einreise zu verweigern, was bereits zu Staus an der slowenischen Seite der Grenze führt. Um zu verhindern, dass der Frachtverkehr in Slowenien stecken bleibe, werden wir die Lkw schon an der Grenze zu Italien aufhalten, kündigte Sarec an.