So genial trickst Apple Plünderer aus

Während der Unruhen wurden zahlreiche iPhones gestohlen, verwendet werden können die Geräte allerdings nicht.

Die USA kommen weiter nicht zur Ruhe. Auch am Dienstag hat es in vielen Großstädten tagsüber friedliche Massendemonstrationen gegen Rassismus, Diskriminierung und Polizeibrutalität gegeben, die teilweise gegen Abend in gewaltsame Ausschreitungen umschlugen.

Die Demonstrationen gegen Rassismus und Polizeibrutalität werden immer wieder auch von Kriminellen ausgenutzt, die das Chaos in den Städten zum Plündern nützen. Besonders begehrt sind dabei iPhones in Apple-Stores. Das Unternehmen hat darauf reagiert und die Diebe ausgetrickst.

Die Gadgets wurden mit einer spezieller Sicherheitssoftware ausgestattet, wodurch eine spezielle Meldung für Plünderer angezeigt wird: "Dieses Gerät wurde deaktiviert und wird verfolgt. Die lokalen Behörden werden benachrichtigt."

APPLE DISABLED THE PHONES THAT WERE LOOTED pic.twitter.com/9xp1HhOAeR — mJ (@disposablefilms) May 31, 2020

In den sozialen Medien sind in den letzten Tagen mehrere Screenshots enttäuschter Plünderer aufgetaucht. Während der anhaltenden Proteste wurden Apple-Stores in New York, Los Angeles und Washington verwüstet.