So sieht der Todes-Virus aus

Analysen könnten bei Suche nach Übertragungsweg helfen.

Peking/Wuhan. Die Überträger des neuartigen Coronavirus könnten wissenschaftlichen Erkenntnissen zufolge Fledermäuse oder Schlangen sein. Eine umfassende Analyse der Gensequenz des Virus 2019-nCoV und ihr Vergleich mit anderen Viren habe ergeben, dass Schlangen die wahrscheinlichsten Träger des Virus in freier Wildbahn seien, hieß es am Mittwoch im Fachblatt "Journal of Medical Virology".

Dieses Ergebnis müsse aber durch weitere experimentelle Studien überprüft werden, führten die Autoren der Studie aus. Bereits am Dienstag erschien im Fachmagazin "Science China Life Sciences" eine Studie, die nach Ähnlichkeiten des neuen Virus mit anderen Erregern suchte. Demnach besteht eine enge Beziehung zwischen dem in Wuhan auftretenden Erreger und einem in Fledermäusen auftretendem Virus.

Das chinesische "National Microbial Data Center" hat nun erstmals Bilder der Mikroskop-Untersuchung des tödlichen Krankheitserregers veröffentlicht. Und so sieht der Corona-Virus aus!

This is what the novel #coronavirus looks like! The #China National Microbial Data Center has released the first SEM photos of the novel coronavirus behind the #pneumonia outbreak. https://t.co/mVFdaxIcvz pic.twitter.com/TxrSAVs2RS — The Paper 澎湃新闻 (@thepapercn) January 24, 2020

"Es wäre die logische und naheliegendste Schlussfolgerung, dass Fledermäuse der natürlich Wirt des Wuhan-CoV sind, auch wenn es wahrscheinlich ist, dass es einen oder mehrere Zwischenwirte bei der Übertragungskaskade von Fledermäusen zu Menschen gab", schrieben die Autoren, die an verschiedenen Forschungsinstituten in China arbeiten. Darüber, welche Tiere Zwischenwirte sein könnten, stellten die Wissenschafter in dem Artikel keine Vermutungen an.