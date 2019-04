Die Queen hat sich erstmals zu den Anschlägen in Sri Lanka zu Wort gemeldet und spricht den Angehörigen der Opfer ihr Beileid aus. "Prinz Philip und ich waren zutiefst traurig, als wir von den Anschlägen in Sri Lanka erfahren haben", heißt es in dem Statement weiter.

"Ich möchte die Ärzte und Rettungsdienste würdigen, die die Verletzten behandelten. Unsere Gedanken und Gebete sind bei allen Sri Lankern in dieser schwierigen Zeit."

William und Kate betroffen

Auch Prinz William und Herzogin Kate zeigten sich auf Twitter tief betroffen, ob der Tragödie mit mehr als 300 Toten am Ostersonntag in Sri Lanka.

"Sinnlose Taten wie diese an Orten, von denen man erwartet, dass sie am sichersten sind, sind wirklich schrecklich", schreiben sie in einem gemeinsamen Statement.

"Unser Herz geht an die Familien und Freunde derer, die ihr Leben verloren haben, an die christliche Gemeinschaft und an die Menschen in Sri Lanka in dieser tragischen Zeit. Sie sind alle in unseren Gedanken und Gebeten."