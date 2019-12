So übt Saudi-Arabien gegen Terror-Angriff

Ein Video kursiert in den sozialen Medien, das ein Attentat auf den saudi-arabischen Kronprinzen Mohammed Bin Salman zeigen soll.

Mohammed Bin Salman, einer der mächtigsten Männer in Saudi-Arabien ist knapp einem Attentat entkommen. ...oder doch nicht?

Video zeigt "Attentat" auf Kronprinz

In den sozialen Medien verbreitet sich im Moment ein Video wie ein Lauffeuer. Das Video soll Saudi-Kronprinz Bin Salman zeigen, wie er in letzter Sekunde von seinen Security-Leuten in Sicherheit gebracht wird. In Wirklichkeit soll es sich um eine VIP-Schutzübung handeln. Der Anblick im Video ist jedoch unvergesslich.

© Youtube-Screenshot

Würdenträger in traditioneller Kleidung

Das Video beginnt mit dem Auftritt eines traditionell gekleideten arabischen Würdenträgers, der zu einer "Ausstellung" in einem schwarzen Geländewagen vorfährt. "Bin Salman" steigt aus dem Wagen und geht mit einer anderen Person und seinem Gefolge im Schlepptau in Richtung Eingang zum Kongresszentrum. Plötzlich springt ein Mann aus der Masse und will den Würdenträger samt dem Sicherheitspersonal angreifen. Einer zweiten Person wird befohlen, sich schnell auf den Boden zu legen.

© Youtube-Screenshot

Terror-Übung?

Dieses Attentat soll eine VIP-Übung darstellen und wird in den sozialen Medien verbreitet. Keiner der Zuschauer geht nach dem Angriff und nachdem die Sicherheitsleute den Würdenträger in den Geländewagen setzen, in Deckung. Keiner der Zuschauer schreit, springt in Deckung oder flüchtet vom "Tatort". Stattdessen bleiben alle ruhig und filmen das Spektakel.

Übung oder wirklicher Angriff und Versuch, den Kronprinzen zu töten. Die Sicherheitsleute sind top vorbereitet.