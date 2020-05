Sohn begräbt seine Mutter bei lebendigem Leib

Polizisten hörten verzweifelte Schreie. Die 79-Jährige konnte nach drei Tagen in einem Erdloch befreit werden.

Ein besonders grausames und abscheuliches Verbrechen erschüttert derzeit China. Eine 79 Jahre alte Frau wurde offenbar bei lebendigem Leib begraben. Unter dringendem Tatverdacht steht der eigene Sohn: Die Polizei nahm den 58-Jährigen am Dienstag fest.

Die Horror-Tat ereignete sich in der nordwestchinesischen Provinz Shaanxi. Ma Mou (58) gibt an, seine Mutter Wang Mou, die seit Jahren gelähmt und daher auf Hilfe angewiesen ist, zu Verwandten zu fahren. Auf dem Weg hält der 58-Jährige aber in einem Waldstück, gräbt ein Loch und legt dann seine Mutter hinein. In ihrem Grab droht die 79-Jährige langsam zu ersticken und zu verdursten.

Ma Mous Frau schöpft dann aber Verdacht. Weil sich ihr Mann äußerst seltsam verhält, alarmiert sie die Polizei. Die Behörden werden dann rasch auf das frisch ausgehobene Grab aufmerksam und hören die leisen Schreie einer verzweifelten Frau. Wang Mou wird rasch ausgegraben und in ein Krankenhaus gebracht. Während die 79-Jährige überlebte, muss ihr Sohn nun wohl für viele Jahre ins Gefängnis.